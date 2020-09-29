Лихой путь Жирова – нового имени сборной. Играл при -14°, начал в Германии через пятую лигу и спал на матах

Просмотр в туфлях и брюках, год без футбола, игра в -14° против «Спартака»

Жиров рос в Барнауле в нищете русской провинции: тренировался на школьных коробках, бегал по «покрытию из земли и опилок» и проходил просмотр в школе барнаульского «Динамо» в брюках и туфлях – потому что родители думали, что вместо тестов будет официальная часть:

«Родителей в тот момент дома не было, ключей у меня тоже не было. Поэтому я сказал, что побегу так, и сдал все нормативы в туфлях. А надо было пробежать 50, 100 и 300 метров. Тренер на следующий день подшучивал: «Думал, придешь в той же одежде, что и вчера».

Отец видел в сыне военного и хотел отправить на службу на Дальний Восток. Жиров понимал в программировании, но выбрал футбол, хотя в 10 лет на год выпал из секции из-за травмы ахилла.