Лихой путь Жирова – нового имени сборной. Играл при -14°, начал в Германии через пятую лигу и спал на матах
Александр Жиров – новичок сборной. Ему 29 лет. В 2015 году при Капелло он попал в расширенный состав, когда бегал в ФНЛ за «Волгарь». Сыграть с Черногорией и Казахстаном не получилось: «Мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай, если попаду в окончательный список. Правда, на этом все и закончилось».
Теперь Жиров поднялся в сборную из второй Бундеслиги.
Просмотр в туфлях и брюках, год без футбола, игра в -14° против «Спартака»
Жиров рос в Барнауле в нищете русской провинции: тренировался на школьных коробках, бегал по «покрытию из земли и опилок» и проходил просмотр в школе барнаульского «Динамо» в брюках и туфлях – потому что родители думали, что вместо тестов будет официальная часть:
«Родителей в тот момент дома не было, ключей у меня тоже не было. Поэтому я сказал, что побегу так, и сдал все нормативы в туфлях. А надо было пробежать 50, 100 и 300 метров. Тренер на следующий день подшучивал: «Думал, придешь в той же одежде, что и вчера».
Отец видел в сыне военного и хотел отправить на службу на Дальний Восток. Жиров понимал в программировании, но выбрал футбол, хотя в 10 лет на год выпал из секции из-за травмы ахилла.
Вся его карьера – суровая жизнь русского защитника:
• Подписался в «Краснодар» – не сыграл ни матча и был отправлен играть за вторую команду.
• Уходил из «Томи» из-за долгов по зарплате и играл в -14° против «Спартака»: «После матча дома набрал горячую ванну и час лежал, грелся. Я боялся, что отморозил все: от ушей до ног. Это была реальная жесть».
• «Енисей» – последний клуб в России, с которым вышел в РПЛ и из которого ушел в 2018 году.
Прошлый тренер «Зандхаузена» следил за Жировым в ФНЛ, новый – отправил в пятую немецкую лигу, а потом сделал вице-капитаном
Александр Жиров – любопытство тренера «Зандхаузена» Кенана Кочака, который два месяца следил за его игрой в ФНЛ и через гугл-переводчик набирал сообщения, чтобы убедить в переезде: «Я практически укомплектовал всю команду, представь, что это человеческий организм. У меня остался последний паззл в левую часть грудной клетки – сердце, где должен играть Жиров». Тот согласился, но из-за слабых результатов Кочака уволили через три месяца. Старт во второй Бундеслиге – два выхода в основе, два поражения и привоз.
Для адаптации новый тренер Уве Кошинат отправил Жирова во вторую команду «Зандхаузена», которая выступает в пятом немецком дивизионе: пышная атмосфера, президент и спортивный директор на трибунах, но пузаны на поле, которые после футбола устраивались с пивом у телевизоров. «В этой лиге люди приходят погонять в футбол после работы. Там почти нет профессионалов, если только молодые игроки», – объяснял Жиров.
Его уровень убедил Кошинату: «В начале этого сезона [2019/20] он мне сказал: «Алекс, хочу, чтобы ты был вице-капитаном». Я поблагодарил его за доверие. Я доказал свою состоятельность работой». Теперь Жиров накрутил во второй Бундеслиге больше 50 матчей, забил три гола и продлил контракт до 2023 года (с двукратным повышением зарплаты).
Вместо Германии могла быть Австрия, но Жиров выбрал вторую Бундеслигу и два дня проходил медосмотр, где рассказывал про детские прививки и отвечал на тысячу вопросов от психолога: «Думаю, если бы остался в Красноярске, то в деньгах выиграл бы раза в 2-3, но мне хотелось попробовать себя в Европе. Прежде всего – самому себе доказать, что справлюсь, что все получится».
Жиров живет в 20 километрах от базы и раз в несколько месяцев летал в Москву, чтобы погрузиться в русскую среду. Сначала поселился в квартире, в которой ничего не было, кроме кухни – всю остальную мебель он докупал и проводил интернет: «Когда съезжаешь с квартиры, должен оставить ее полностью пустой». Поэтому сначала спал на матах для йоги.
До переезда в Германию Жиров учил английский, но перешел на немецкий и прокачался с нуля. Занимался три раза в неделю сам, дальше – с учителем. «Надо мной посмеивались из-за моего акцента: я говорил «их бин», а на юге Германии принято говорить «иш бин», такой, больше шипящий звук», – говорил Жиров.
В «Зандхаузене» Жирова называют Путиным. Вместе с одноклубником (русско-анголец) они – «русская мафия»
В Германии Жиров встретил Эрика Зенгу – сына русской и ангольца, который рос в Костроме, ходил на речку и учился играть в футбол на пивных крышках. В пять лет его родители развелись, после этого мама эмигрировала в Германию. Новая реальность – жизнь на корабле для эмигрантов и учеба в школе без знания языка. Самое приятное воспоминание – когда с «Байером» приехал к «Барселоне» на «Камп Ноу», не встал со скамейки и увидел 1:7.
Зенга ходил за Жировым всюду, был его языком и решал бытовые вопросы. Например, оформлял машину в лизинг или закупался мебелью в IKEA. Вместе с Иваном Пауревичем (который играл в «Уфе») Зенгу и Жирова сравнивают с русской мафией, а в команде все немцы знают русский мат: «Как-то мы стоим втроем на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите».
В «Зандхаузене» Жирова называют Путиным и постоянно спрашивают про русских девушек. По контракту Жиров должен общаться в клубе на немецком языке. Зенга – исключение: «С Эриком могу говорить на русском, но никакого английского с остальными – только немецкий. Иначе штраф. У нас полно ребят, которые знают английский и французский, но в раздевалке и на тренировках говорим только на немецком».
Культура немецкого футбола: пиво в раздевалках и культ выходных походов на матчи
• «После матча с «Гамбургом» мы с другом ехали домой поздно. Два дедушки остановили, говорят, долго автобус ждать, попросили подвезти. Едем, разговариваем. Они думали, что мы тоже болельщики и только потом поняли, что мы футболисты, а я сегодня гол забил. «Вау, извини, сразу не узнали».
• «Пиво нам могут занести в раздевалку – после игры, например. Президент к нам заходит после матчей в раздевалку, абсолютно нормально выпить там с ним по бутылке пива».
• «У людей фетиш – они работают с понедельника по пятницу, а на выходных идут на стадион. Потом живут всю неделю приятным ожиданием похода на футбол. Они получают удовольствие, находясь в этом цикле. После игр не уходят сразу домой, а сидят в лаундже еще пару часов – обсуждают матч, параллельно смотрят другую игру на фоне».
Читаешь последний абзац - и тоже хочешь на немецкий стадион
Вызвали в сборную под трансфер в "Ганновер". Появится пунктик "вызывается в сборную". Агенты, игрок получат больше.