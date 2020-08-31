Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2016 год. Франция играет на домашнем Евро. Бенжамену Павару – 20. Он лишь член молодежки. И домашний Евро смотрел из фан-зоны. «Обо мне никто еще не знал тогда. Я был молодым игроком из второй команды «Лилля».
Дальше его карьера развивалась со скоростью кометы.
Сезон-2016/17 – Павар начинал с четвертой французской лиги, где играет «Лилль-2». В сезоне до этого он провел 13 матчей за основу в Лиге 1, но на время переговоров по трансферу его сослали в дубль. Во втором и третьем турах чемпионата Франции он попадал на лавку основной команды. Дальше – уехал в «Штутгарт» во вторую Бундеслигу.
«Моя цель – вернуть «Штутгарт» в Бундеслигу. Было бы здорово остаться здесь надолго. Это прекрасный клуб и прекрасный город».
Задача выполнена – «Штутгарт» вместе с Паваром вернулись в немецкую вышку.
Сезон-2017/18 – отыграл все матчи за «Штутгарт» без замен и помог команде финишировать на седьмом месте. В ноябре-2017 впервые вызвался в сборную Франции.
Летом-2018 стал чемпионом мира. Так он вспоминает ту победу:
«Это немного странно. Меня впервые вызвали в ноябре, а в июле я уже стал чемпионом мира. Помню, как фанаты спрашивали меня в соцсетях, кто я такой». Семь месяцев – и они узнали, кто я».
Сезон-2018/19 – чемпион мира Павар провел его в «Штутгарте». Команда вылетела из Бундеслиги, но на тот момент Павар уже подписал контракт с «Баварией» (то есть зимой 2019-го).
Сезон-2019/20 – Сразу же навыигрывал кучу трофеев:
🏅 Чемпионство в Германии.
🎖️ Кубок Германии.
🏆 Кубок Лиги чемпионов.
Прошло всего года – и Павар выиграл вообще все. Девизом невероятного старта карьеры стали его же слова: «Я пришел из ниоткуда. И я до сих пор не понимаю, как у меня получилось стать таким».
Ассоциируется с вкуснейшим голом на ЧМ-2018.
офигенный пацан