Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ

Сезон-2016/17 – Павар начинал с четвертой французской лиги, где играет «Лилль-2». В сезоне до этого он провел 13 матчей за основу в Лиге 1, но на время переговоров по трансферу его сослали в дубль. Во втором и третьем турах чемпионата Франции он попадал на лавку основной команды. Дальше – уехал в «Штутгарт» во вторую Бундеслигу.

«Моя цель – вернуть «Штутгарт» в Бундеслигу. Было бы здорово остаться здесь надолго. Это прекрасный клуб и прекрасный город».

Задача выполнена – «Штутгарт» вместе с Паваром вернулись в немецкую вышку.

Сезон-2017/18 – отыграл все матчи за «Штутгарт» без замен и помог команде финишировать на седьмом месте. В ноябре-2017 впервые вызвался в сборную Франции.

Летом-2018 стал чемпионом мира. Так он вспоминает ту победу:

«Это немного странно. Меня впервые вызвали в ноябре, а в июле я уже стал чемпионом мира. Помню, как фанаты спрашивали меня в соцсетях, кто я такой». Семь месяцев – и они узнали, кто я».