В «Баварии» за всю организацию отвечает девушка. Ругалась на помощника Анчелотти, из-за нее чуть не ушел Хайнкес

Кэтлин Крюгер – 35 лет, она давно работает менеджером в «Баварии». Ее легко увидеть на скамейке запасных, она общается с тренером, на связи с врачами и решает любые вопросы игроков.

Ее история

• Крюгер в детстве занималась карате, но футбол пересилил. Отец и брат – фанаты «Баварии», вместе с ними она ходила на игры, а в 18 лет заиграла за женскую «Баварию».

• Карьеры хватило лет на шесть. «Тогда игрой в футбол я могла заработать лишь на карманные расходы. Вне его мы учились или работали».

• Крюгер училась, совмещая это с работой в женской «Баварии», но оставила учебу, когда спортивный директор клуба Кристиан Нерлингер пригласил ее на должность ассистентки в мужской команде.

• После ухода Нерлингера Крюгер стала менеджером «Баварии», кем и остается до сих пор, работая в небольшом кабинете.