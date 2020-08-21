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В «Баварии» за всю организацию отвечает девушка. Ругалась на помощника Анчелотти, из-за нее чуть не ушел Хайнкес
Кэтлин Крюгер – 35 лет, она давно работает менеджером в «Баварии». Ее легко увидеть на скамейке запасных, она общается с тренером, на связи с врачами и решает любые вопросы игроков.
Ее история
• Крюгер в детстве занималась карате, но футбол пересилил. Отец и брат – фанаты «Баварии», вместе с ними она ходила на игры, а в 18 лет заиграла за женскую «Баварию».
• Карьеры хватило лет на шесть. «Тогда игрой в футбол я могла заработать лишь на карманные расходы. Вне его мы учились или работали».
• Крюгер училась, совмещая это с работой в женской «Баварии», но оставила учебу, когда спортивный директор клуба Кристиан Нерлингер пригласил ее на должность ассистентки в мужской команде.
• После ухода Нерлингера Крюгер стала менеджером «Баварии», кем и остается до сих пор, работая в небольшом кабинете.
Ее функции
• Она организовывает сборы команды, гостевые матчи, разные туры, например, по США.
• В гостевых играх раньше команды осматривает отель и поле, на день раньше – в международных выездах, на несколько часов – в Бундеслиге. Как футболисты приезжают, она раздает им ключи от номеров.
• Следит за выкладкой стартового состава для УЕФА и Бундеслиги, передает четвертому судье табло с номерами игроков.
• Во время матчей находится на связи с врачами, когда они осматривают игрока на поле – передает диагноз главному тренеру.
• Она – единственный человек не из команды, кто находится в общем вотсап-чате с футболистами. Дальше этого чата информация уходит только в том случае, если это напрямую касается ее основной работы. В том числе и поэтому она не дает интервью.
Матчи она не анализирует, хоть и бывшая футболистка. Максимум – может пообщаться о происходящем с запасными. Но исполнять прямые рабочие функции игровая карьера помогает: «Я ставила себя на место парней и вспоминала, что было важно для меня, когда я сама играла в футбол».
Клубу она помогает еще и когда футболисты не хотят разговаривать с прессой или заниматься какими-то маркетинговыми мероприятиями: «Могу подмигнуть, пошутить, в общем, делаю все, чтобы их убедить». Ее точно не смущает, что в мужском коллективе на такой должности работает женщина: «У нас всех общая цель – быть профессиональными и успешными в том деле, которым мы занимаемся».
Ее выходные – несколько дней летом и в Рождество, в остальное – она должна быть готова к решению самых разных проблем. Крюгер это полностью устраивает: «Мне слишком нравится моя работа».
Ее отношения
Sport Bild рассказывал, что было, когда Нерлингера сменил Маттиас Заммер: он засомневался в необходимости работы с Крюгер. За девушку вступился главный тренер Юпп Хайнкес, который пошел сразу к Ули Хенессу и сообщил, что уйдет вслед за Крюгер. В итоге, никто не ушел.
Еще одна история от Sport Bild: помощник Карло Анчелотти как-то закурил на поле во время тренировки, за что получил выговор от Крюгер. Отношения с того момента чуть испортились.
Зато Крюгер подружилась с Хосепом Гвардиолой, когда он работал в «Баварии». Теперь, когда Гвардиола ездит в Мюнхен – обязательно с ней пересекается, он даже хотел забрать ее в «Манчестер Сити». А помощник Гвардиолы Доменек Торрент вообще оставил ей записку с надписью «Ты навсегда останешься в моем сердце». Эта записка теперь висит в рабочем кабинете Крюгер.
Нико Ковач вот так благодарил ее за работу.
Швайнштайгер – пугал:
А Роббен носился с пивом:
Ее прямой начальник – Карл-Хайнц Румменигге, контракт у нее – бессрочный, настолько она полезна клубу. Игроки ее обожают. Мануэль Нойер называет незаменимой, Томас Мюллер – единственной, кто держит команду вместе. Есть и троица, с которой Крюгер ближе – это Гнабри, Алаба и Киммих. Они приходят в офис за полчаса до тренировки и разговаривают даже о личных проблемах.
Кэтлин Крюгер – тот человек, которому игроки тут же должны звонить, если застрянут в пробке или поломают машину. Но кому из команды могла бы позвонить она сама, если окажется в такой ситуации?
«Надеюсь, это Серж Гнабри, – рассказала Крюгер. – У нас очень близкие отношения. Ох, за эти слова меня точно отругает Алаба».