Праздник чемпионства «Арминии»: стадион пустой, а за ним – толпа

«Арминия» с отрывом выиграла вторую Бундеслигу. О ее победе в лиге знали еще за несколько туров до конца, но только сегодня все случилось официально. В последней игре «Арминия» легко разгромила «Хайденхайм» (3:0, он сыграет в стыках), а потом устроила двойной праздник по чемпионству и выходу в Бундеслигу.

Напоминаем: в Германии по-прежнему пустые трибуны, но это не мешает хорошему празднику. Вот два показательных фото: