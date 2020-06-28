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#Арминия #Футбол #Бундеслига 2 #Фабиан Клос

Праздник чемпионства «Арминии»: стадион пустой, а за ним – толпа

28 июня, 21:45

«Арминия» с отрывом выиграла вторую Бундеслигу. О ее победе в лиге знали еще за несколько туров до конца, но только сегодня все случилось официально. В последней игре «Арминия» легко разгромила «Хайденхайм» (3:0, он сыграет в стыках), а потом устроила двойной праздник по чемпионству и выходу в Бундеслигу.

Напоминаем: в Германии по-прежнему пустые трибуны, но это не мешает хорошему празднику. Вот два показательных фото:

Так было на стадионе (наверху работники арены).

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Такое уже за стадионом.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Еще несколько фактов по чемпионству «Арминии»:

  • Итоговый отрыв «Арминии» от «Штутгарта» составил десять очков. В последний раз она проигрывала в чемпионате в декабре 2019-го.
  • Фабиан Клос – лучший бомбардир и главный игрок «Арминии». Ему 32, он в команде с 2011-го. В прошлом сезоне Клос забил 17 голов, в этом – 21.
  • «Арминия» играла в Бундеслиге 11 лет назад. Тогда все было совсем неудачно: последнее место и 28 очков.
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