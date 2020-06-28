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#Гамбург #Футбол #Бундеслига #Бундеслига 2

«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей

28 июня, 21:02
Александр Плеханов

Witters GmbH/Global Look Press

Во второй Бундеслиге сыграли последний тур. Итоги такие:

✅ «Арминия» без проблем выиграла турнир и вышла с первого места.

✅ «Штутгарт» тоже вернулся в Бундеслигу, но Марио Гомес завершает карьеру.

✅ «Хайденхайм» сыграет в стыковых матчах с «Вердером».

Хуже всего сейчас «Гамбургу». В 2018-м команда впервые в истории вылетела из Бундеслиги. В этом сезоне «Гамбург» был максимально близко к возвращению: сначала боролся за второе место, потом имел все шансы хотя бы на стыки. 

В предпоследнем туре «Гамбург» проиграл «Хайденхайму» и потерял третье место. Из-за поражения «Хайденхайма» в заключительной игре ему хватало ничьей в домашнем матче с «Зандхаузеном».

Результат:

action press/Global Look Press

Все сразу пошло не так. Три стадии проблем «Гамбурга»:

  1. 0:2 к 22-й минуте.
  2. 1:2 на 62-й и постоянное давление.
  3. Полный провал из трех голов после 80-й минуты.

Squawka подсчитала, что в прошлом сезоне «Гамбург» шел в тройке лидеров 26 туров. В этом сезоне он был в тройке 30 туров. Результат всегда одинаковый – четвертое место с одним очком отставания от стыков.

Еще один интересный факт по матчу: «Гамбургу» забил защитник Дикмайер. До этого он сам играл за «Гамбург», где ни разу не забил почти за 200 матчей. Теперь вкатил бывший команде пятый гол.

Одна из шуток в твиттере: руководство второй Бундеслиги правильно предусмотрело пустые трибуны. В прошлом сезоне фанаты «Гамбурга» там бесконечно жгли, а теперь не ходят на игры из-за ограничений по коронавирусу.

Так игроки «Гамбурга» встречали финальный свисток:

action press/Global Look Press

action press/Global Look Press

Witters GmbH/Global Look Press

dpa/Global Look Press

Witters GmbH/Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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