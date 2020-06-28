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«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
Во второй Бундеслиге сыграли последний тур. Итоги такие:
✅ «Арминия» без проблем выиграла турнир и вышла с первого места.
✅ «Штутгарт» тоже вернулся в Бундеслигу, но Марио Гомес завершает карьеру.
✅ «Хайденхайм» сыграет в стыковых матчах с «Вердером».
Хуже всего сейчас «Гамбургу». В 2018-м команда впервые в истории вылетела из Бундеслиги. В этом сезоне «Гамбург» был максимально близко к возвращению: сначала боролся за второе место, потом имел все шансы хотя бы на стыки.
В предпоследнем туре «Гамбург» проиграл «Хайденхайму» и потерял третье место. Из-за поражения «Хайденхайма» в заключительной игре ему хватало ничьей в домашнем матче с «Зандхаузеном».
Результат:
Все сразу пошло не так. Три стадии проблем «Гамбурга»:
- 0:2 к 22-й минуте.
- 1:2 на 62-й и постоянное давление.
- Полный провал из трех голов после 80-й минуты.
Squawka подсчитала, что в прошлом сезоне «Гамбург» шел в тройке лидеров 26 туров. В этом сезоне он был в тройке 30 туров. Результат всегда одинаковый – четвертое место с одним очком отставания от стыков.
Еще один интересный факт по матчу: «Гамбургу» забил защитник Дикмайер. До этого он сам играл за «Гамбург», где ни разу не забил почти за 200 матчей. Теперь вкатил бывший команде пятый гол.
Одна из шуток в твиттере: руководство второй Бундеслиги правильно предусмотрело пустые трибуны. В прошлом сезоне фанаты «Гамбурга» там бесконечно жгли, а теперь не ходят на игры из-за ограничений по коронавирусу.
Так игроки «Гамбурга» встречали финальный свисток: