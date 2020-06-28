«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей

Во второй Бундеслиге сыграли последний тур. Итоги такие:

✅ «Арминия» без проблем выиграла турнир и вышла с первого места.

✅ «Штутгарт» тоже вернулся в Бундеслигу, но Марио Гомес завершает карьеру.

✅ «Хайденхайм» сыграет в стыковых матчах с «Вердером».

Хуже всего сейчас «Гамбургу». В 2018-м команда впервые в истории вылетела из Бундеслиги. В этом сезоне «Гамбург» был максимально близко к возвращению: сначала боролся за второе место, потом имел все шансы хотя бы на стыки.

В предпоследнем туре «Гамбург» проиграл «Хайденхайму» и потерял третье место. Из-за поражения «Хайденхайма» в заключительной игре ему хватало ничьей в домашнем матче с «Зандхаузеном».

Результат: