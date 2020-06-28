Марио Гомес завершает карьеру

«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, а Марио Гомес забил в последнем матче сезона.

Дальше Гомес сказал важное в интервью: «Мы добились повышения, пусть сегодня и проиграли. У меня сегодня было слезы в глазах. Мы выполнили нашу миссию. Ее выполнение было моей мечтой. Я благодарен за время, проведенное в «Штутгарте», за возможность закончить мою карьеру здесь. Тем лучше, что это происходит на фоне такого успеха».

Гомес – воспитанник «Штутгарта». Там он начинал карьеру (2003 – 2009). Вернулся в 2018-м.

В этом сезоне Гомес забил семь голов и отдал один ассист.

Его контракт в «Штутгарте» заканчивается 30 июня.

Гомесу 34 года. В карьере он играл за «Баварию», «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург».

«Спасибо за 110 голов в этой майке», – так «Штутгарт» попрощался с Гомесом.