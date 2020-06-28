«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес

«Штутгарт» проиграл «Дармштадту» (1:3), но все равно занял второе место во второй Бундеслиге. «Арминия» выиграла чемпионат.

В «Штутгарте» все еще играет Марио Гомес – бывший игрок «Баварии», «Фиорентины» и «Вольфсбурга». Сейчас ему 34 года.

За 23 матча этого сезона у Гомеса семь голов и один ассист.