Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
В этом сезоне «Нюрнберг» утопал во второй Бундеслиге. Все иногда было настолько плохо, что клуб не выигрывал по два месяца, терпел серии из нескольких поражений. К концу сезона «Нюрнберг» логично свалился в зону стыковых матчей, и поднялся вопрос о вылете команды в третью Бундеслигу.
В стыках «Нюрнбергу» попался «Ингольштадт». Первый матч – «Нюрнберг» выиграл 2:0. Ответная игра в нескольких эпизодах:
53-я минута – «Ингольштадт» забил первый мяч.
62-я – 2:0.
66-я – Робин Краусе забивает третий мяч «Ингольштадта». На тот момент «Нюрнберг» вылетал в третью Бундеслигу.
Под конец матча «Нюрнберг» конкретно зажал «Ингольштадт» и провел несколько опасных атак.
97-я минута – Фабиан Шлойзенер закатил единственный мяч «Нюрнберга» в этой встрече. Судья не сразу засчитал его, посчитав, что во время атаки Шлойзенер нарушил правила. В итоге судья посмотрел повтор и не отменил гол.
Главный тренер «Нюрнберга» Михаэль Визингер после матча сказал: «В конце матча мы пошли олл-ин и были вознаграждены. Мы ждали, нервничали – в итоге наши старания окупились. Это прекрасное чувство».
А вот эмоции «Нюрнберга» после победы: