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#Нюрнберг #Футбол #Бундеслига 2 #Ингольштадт

Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей

11 июля, 22:03

твиттер «Нюрнберга»

В этом сезоне «Нюрнберг» утопал во второй Бундеслиге. Все иногда было настолько плохо, что клуб не выигрывал по два месяца, терпел серии из нескольких поражений. К концу сезона «Нюрнберг» логично свалился в зону стыковых матчей, и поднялся вопрос о вылете команды в третью Бундеслигу.

В стыках «Нюрнбергу» попался «Ингольштадт». Первый матч – «Нюрнберг» выиграл 2:0. Ответная игра в нескольких эпизодах:

53-я минута – «Ингольштадт» забил первый мяч.

62-я – 2:0.

66-я – Робин Краусе забивает третий мяч «Ингольштадта». На тот момент «Нюрнберг» вылетал в третью Бундеслигу.

Под конец матча «Нюрнберг» конкретно зажал «Ингольштадт» и провел несколько опасных атак.

97-я минута – Фабиан Шлойзенер закатил единственный мяч «Нюрнберга» в этой встрече. Судья не сразу засчитал его, посчитав, что во время атаки Шлойзенер нарушил правила. В итоге судья посмотрел повтор и не отменил гол.

твиттер «Нюрнберга»

Главный тренер «Нюрнберга» Михаэль Визингер после матча сказал: «В конце матча мы пошли олл-ин и были вознаграждены. Мы ждали, нервничали – в итоге наши старания окупились. Это прекрасное чувство».

А вот эмоции «Нюрнберга» после победы:

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