В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
«Гамбург» стремится к возвращению в Бундеслигу. Победа над «Карлсруэ» стала важной не только из-за того, что вывела «Гамбург» на первую строчку (хотя положение может поменяться от предстоящего матча «Арминии»). В этом матче немецкий футбольный союз впервые разрешил болельщикам использовать пиротехнику.
Болельщикам «Гамбургам» разрешили зажечь десять дымовых шашек во время выхода команд на поле. Перед матчем специальная комиссия оценивала эти шашки и допускала их к использованию (все было задокументировано). Во время пирошоу возле фанатской трибуны «Гамбурга» дежурили бригады спасателей, пожарных и полиции.
Так это выглядело со стороны:
Пиротехника в немецком футболе – больная тема. На заседаниях немецкого футбольного Союза с 2010-го регулярно обсуждалась инициатива официального разрешения использования пиротехники на стадионах. Но каждый раз находились чиновники, которые выступали против этого.
Идею официального разрешения на использование пиротехники поддерживали даже клубы, которых регулярно штрафовали из-за поведения фанатов. Только в прошлом сезоне клубы Бундеслиги заплатили более миллиона евро из-за использования фанатами пиротехники во время матчей чемпионата Германии.
Что касается самого «Гамбурга», то его руководство по итогам прошлого сезона из-за пиротехники на домашних матчах выписало чек на 294 тысячи евро. Интересно, что боссы «Гамбурга» заплатили 150 тысяч евро только после одного домашнего дерби против «Санкт-Паули».