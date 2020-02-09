В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро

«Гамбург» стремится к возвращению в Бундеслигу. Победа над «Карлсруэ» стала важной не только из-за того, что вывела «Гамбург» на первую строчку (хотя положение может поменяться от предстоящего матча «Арминии»). В этом матче немецкий футбольный союз впервые разрешил болельщикам использовать пиротехнику.

Болельщикам «Гамбургам» разрешили зажечь десять дымовых шашек во время выхода команд на поле. Перед матчем специальная комиссия оценивала эти шашки и допускала их к использованию (все было задокументировано). Во время пирошоу возле фанатской трибуны «Гамбурга» дежурили бригады спасателей, пожарных и полиции.

Так это выглядело со стороны: