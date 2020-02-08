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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 9
1:2
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 85
Слимани 90
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
8 февр. 2020, 22:00 МСК
8.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
9'
9'
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
29
Корнетт
Кентен Корнетт
19
Аколо
Чадрак Аколо
20
Мендоса
Стивен Мендоса
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
8
Силва
Адриен Силва
90
17
Головин
Александр Головин
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
88
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
85'
85'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
58
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
25
Глик
Камиль Глик
28
Жорже
Жорже
12
Агилар
Рубен Агилар
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
24
Чуаэми
Орельен Чуаэми
20
Слимани
Ислам Слимани
90'