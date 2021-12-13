Лига 1
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Монако
«ПСЖ» победил «Монако» и лидирует с 13-очковым преимуществом. Месси отдал ассист
2 часа назад
- «ПСЖ» вышел на матч в форме с золотым шрифтом. Так клуб отметил победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2021, который стал для него седьмым в карьере.
- Единственное поражение «ПСЖ» в Лиге 1 было в октябре от «Ренна». «Марсель», который занимает второе место, отстает на 13 очков, но имеет игру в запасе.
- Нападающий Киллиан Мбаппе сделал дубль и забил второй гол с паса Месси, который за 10 матчей в Лиге 1 отдал четыре ассиста и забил один гол.
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