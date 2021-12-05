Головин сделал ассист за «Монако». Клуб разгромно обыграл «Метц» в матче Лиги 1

Счет матча «Монако» и «Метца» – 4:0. Александр Головин отметился ассистом в моменте с четвертым голом. Он сделал голевую передачу на Бен-Йеддера.

Всего в сезоне Головин имеет два гола и два ассиста в матчах Лиги 1. «Монако» занимает шестое место в таблице. За 17 туров клуб набрал 26 очков.

В игре против «Метца» Головин вышел на замену. Так произошло с ним во второй игре подряд. В обоих матчах были две победы «Монако» с общим счетом 7:1.