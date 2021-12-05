Александр Головин
Лига 1
Монако
Метц
Головин сделал ассист за «Монако». Клуб разгромно обыграл «Метц» в матче Лиги 1
4 часа назад
Счет матча «Монако» и «Метца» – 4:0. Александр Головин отметился ассистом в моменте с четвертым голом. Он сделал голевую передачу на Бен-Йеддера.
Всего в сезоне Головин имеет два гола и два ассиста в матчах Лиги 1. «Монако» занимает шестое место в таблице. За 17 туров клуб набрал 26 очков.
В игре против «Метца» Головин вышел на замену. Так произошло с ним во второй игре подряд. В обоих матчах были две победы «Монако» с общим счетом 7:1.
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