Александр Головин
Лига 1
Монако
Метц
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#Александр Головин #Лига 1 #Монако #Метц

Головин сделал ассист за «Монако». Клуб разгромно обыграл «Метц» в матче Лиги 1

4 часа назад

Счет матча «Монако» и «Метца» – 4:0. Александр Головин отметился ассистом в моменте с четвертым голом. Он сделал голевую передачу на Бен-Йеддера.

Всего в сезоне Головин имеет два гола и два ассиста в матчах Лиги 1. «Монако» занимает шестое место в таблице. За 17 туров клуб набрал 26 очков.

В игре против «Метца» Головин вышел на замену. Так произошло с ним во второй игре подряд. В обоих матчах были две победы «Монако» с общим счетом 7:1.

Матч завершен
Монако
Монако
Диоп 2
Фолланд 44
Мартиньш 57
Бен-Йеддер 87
4:0
Матч завершен
Метц
Метц
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Источник:
Гол
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