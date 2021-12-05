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Лига 1
Монако VS Метц
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Монако - Метц: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - Метц: 05 декабря 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
5 дек. 2021, -:- МСК
5.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
19
Майга
Хабиб Майга
15
Сарр
Папе Сарр
10
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
26
Яд
Папа Яд
Запасные
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
-
20
Боахен
Эрнест Боахен
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
8
Траоре
Бубакар Траоре
-
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
-
27
Вагнер
Вагнер
-
Главный тренер
Венсан Оньон
Прошлые матчи
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
Монако
0(5)
Метц
0(4)
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Монако
4
Метц
0
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0
Монако
1
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3
Монако
0
22.01.2019
22 янв. 2019
вт
23:00
Монако
1 : 3
Метц
22.01.2019
22 янв. 2019
вт
23:00
Монако
1
Метц
3
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3
Метц
1
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0
Монако
1
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5 : 0
Метц
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5
Метц
0
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Метц
0 : 7
Монако
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Метц
0
Монако
7
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монако
2 : 0
Метц
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монако
2
Метц
0
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Метц
0 : 1
Монако
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Метц
0
Монако
1
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
-:-
Метц
1 : 4
Монако
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
-:-
Метц
1
Монако
4
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Монако
2 : 0
Метц
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Монако
2
Метц
0
Новости
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Звезда «Монако» поселил в отели 80 бездомных рабочих с фруктовых плантаций
#Кейта Бальде
18 июня 2020, 13:16
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
#
Новости матча
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00