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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 11
Диалло 53
Коад 66
3:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
66'
66'
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
53'
11'
53'
11'
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
27
Булайя
Фарид Булайя
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
6
Фофана
Мамаду Фофана
28
Кабит
Мануэль Кабит
22
Лахссаини
Сами Лахссаини
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
25
Глик
Камиль Глик
90
17
Головин
Александр Головин
90
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
7
Оникуру
Анри Оникуру
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
37
Панцо
Джонатан Панцо
21
Траоре
Адама Траоре
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта
35
Фостер
Лайл Фостер