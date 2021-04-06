Монако - Метц: 06 апреля 2021 смотреть онлайн

Монако
Монако
-:-

Монако - Метц: 06 апреля 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
6 апр. 2021, 19:45 МСК
6.04.2021, 19:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
26
Агилар
Рубен Агилар
3
Марипан
Гильермо Марипан
20
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
17
Головин
Александр Головин
12
Энрике
Каю Энрике
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
22
Фофана
Юссуф Фофана
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
1
Майецки
Радослав Майецки
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
34
Матсима
Крислен Матсима
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
37
Диоп
Софьян Диоп
36
Матацо
Элиот Матацо
10
Йоветич
Стеван Йоветич
38
Мийо
Энцо Мийо
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Pape Matar Sarr
Pape Matar Sarr
27
Vagner Dias
Vagner Dias
21
Бойе
Джон Бойе
3
Удоль
Матье Удоль
2
Бронн
Дилан Бронн
17
Делен
Тома Делен
6
Фофана
Мамаду Фофана
14
Пажо
Венсан Пажо
19
Майга
Хабиб Майга
10
Булайя
Фарид Булайя
Запасные
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
26
Яд
Папа Яд
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
24
Исека
Аарон Исека
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
20
Ernest Boahene
Ernest Boahene
40
Ousmane Ba
Ousmane Ba

Прошлые матчи

30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Метц
0
Монако
1
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3
Монако
0
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
Монако
1 : 3
Метц
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
Монако
1
Метц
3
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Монако
3
Метц
1
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 21:45
Метц
0
Монако
1
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Монако
5 : 0
Метц
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Монако
5
Метц
0
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Метц
0 : 7
Монако
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Метц
0
Монако
7
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монако
2 : 0
Метц
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монако
2
Метц
0
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:00
Метц
0 : 1
Монако
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:00
Метц
0
Монако
1
19.01.2008 19 янв. 2008 сб -:-
Метц
1 : 4
Монако
19.01.2008 19 янв. 2008 сб -:-
Метц
1
Монако
4
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Монако
2 : 0
Метц
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Монако
2
Метц
0

Новости

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1
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1
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1
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07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
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04 марта, 00:00
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14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
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07 февраля, 18:40
Головин забил «Ниму» два гола за первые 13 минут матча
07 февраля, 17:19