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Кубок Франции
Монако VS Метц
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Монако - Метц: 06 апреля 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - Метц: 06 апреля 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
6 апр. 2021, 19:45 МСК
6.04.2021, 19:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
26
Агилар
Рубен Агилар
3
Марипан
Гильермо Марипан
20
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
17
Головин
Александр Головин
12
Энрике
Каю Энрике
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
22
Фофана
Юссуф Фофана
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
1
Майецки
Радослав Майецки
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
34
Матсима
Крислен Матсима
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
37
Диоп
Софьян Диоп
36
Матацо
Элиот Матацо
10
Йоветич
Стеван Йоветич
38
Мийо
Энцо Мийо
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Pape Matar Sarr
Pape Matar Sarr
27
Vagner Dias
Vagner Dias
21
Бойе
Джон Бойе
3
Удоль
Матье Удоль
2
Бронн
Дилан Бронн
17
Делен
Тома Делен
6
Фофана
Мамаду Фофана
14
Пажо
Венсан Пажо
19
Майга
Хабиб Майга
10
Булайя
Фарид Булайя
Запасные
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
26
Яд
Папа Яд
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
24
Исека
Аарон Исека
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
20
Ernest Boahene
Ernest Boahene
40
Ousmane Ba
Ousmane Ba
Прошлые матчи
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0
Монако
1
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3
Монако
0
22.01.2019
22 янв. 2019
вт
23:00
Монако
1 : 3
Метц
22.01.2019
22 янв. 2019
вт
23:00
Монако
1
Метц
3
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3
Метц
1
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0
Монако
1
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5 : 0
Метц
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5
Метц
0
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Метц
0 : 7
Монако
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Метц
0
Монако
7
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монако
2 : 0
Метц
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Монако
2
Метц
0
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Метц
0 : 1
Монако
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Метц
0
Монако
1
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
-:-
Метц
1 : 4
Монако
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
-:-
Метц
1
Монако
4
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Монако
2 : 0
Метц
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Монако
2
Метц
0
Новости
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
#
Новости матча
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40
Головин забил «Ниму» два гола за первые 13 минут матча
07 февраля, 17:19