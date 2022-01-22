Вилсон Изидор
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#Вилсон Изидор #РПЛ #Монако #Локомотив

«Локомотив» купил форварда «Монако» Изидора. Это третий зимний трансфер клуба

22 января, 16:11

Французский форвард Вилсон Изидор – игрок «Локомотива». Он подписал контракт до лета 2026 года. До этого Изидор выступал за «Монако».

Изидор взял в «Локомотиве» 19-й номер. В этом сезоне он выходил за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Там 21-летний форвард не забил ни одного гола.

Сезон-2020/21 Изидор провел в «Бастии-Борго» из третьей лиги Франции. Тогда он забил 15 голов.

Зимой «Локомотив» купил форварда Кухту и защитника Мампасси. Transfermarkt пишет, что за них клуб отдал 8 миллионов евро (5+3).

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Источник:
Официальный сайт «Локомотива»
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