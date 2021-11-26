Александр Головин
Лига Европы
Монако
Реал Сосьедад
Головин сделал ассист в матче против «Реала Сосьедад». Это его второе результативное действие в Лиге Европы
2 часа назад
«Монако» играет против «Реала Сосьедад» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе.
На 28-й минуте он ассистировал Кевину Фолланду. Это его второе результативное действие в этом сезоне Лиги Европы. Ранее Головин отдал ассист в матче против «Штурма».
Он не отмечался результативными действиями три игры подряд во всех турнирах. Последний гол был в октябре в ворота «Бордо» в Лиге 1.
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