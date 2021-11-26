Александр Головин
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Монако
Реал Сосьедад
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#Александр Головин #Лига Европы #Монако #Реал Сосьедад

Головин сделал ассист в матче против «Реала Сосьедад». Это его второе результативное действие в Лиге Европы

2 часа назад

«Монако» играет против «Реала Сосьедад» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе.

На 28-й минуте он ассистировал Кевину Фолланду. Это его второе результативное действие в этом сезоне Лиги Европы. Ранее Головин отдал ассист в матче против «Штурма».

Он не отмечался результативными действиями три игры подряд во всех турнирах. Последний гол был в октябре в ворота «Бордо» в Лиге 1.

Матч завершен
Монако
Монако
Фолланд 28'
Фофана 38'
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 35'
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Источник:
Гол
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