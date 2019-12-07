Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 62
Марипан 66
Кейта 69
3:0
Матч завершен
Амьен
Амьен
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
7 дек. 2019, 22:00 МСК
7.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
62'
62'
90
25
Глик
Камиль Глик
90
14
Кейта
Бальде Кейта
69'
69'
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
66'
66'
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
12
Агилар
Рубен Агилар
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
8
Силва
Адриен Силва
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
15
Конате
Мусса Конате
29
Корнетт
Кентен Корнетт
19
Аколо
Чадрак Аколо