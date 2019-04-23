Стефани Фраппар
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#Стефани Фраппар #Лига 1 #Амьен #Страсбур

Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр

23 апреля 2019, 18:58

Стефани Фраппар будет работать на игре 34-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Страсбуром». Она на протяжении пяти лет судит игры Лиги 2, но теперь получила назначение на матч элитного дивизиона.

В истории Лиги 1 такое событие произойдет впервые.

Стефани 35 лет, она является арбитром ФИФА с 2011 года. В ее послужном списке работа на матчах женского ЧМ-2015. Летом ей предстоит судить матчи ЧМ-2019, который пройдет на ее родине – во Франции.

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