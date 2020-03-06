Матч завершен
Марсель
Марсель
Сансон 45
Пайет 57
2:2
Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 83
Годдос 90
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
6 марта 2020, 23:00 МСК
6.03.2020, 23:00 МСК
пятница
Франсуа Летексье
Франсуа Летексье
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
57'
57'
80
6
Строотман
Кевин Строотман
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
20
Сансон
Морган Сансон
45'
45'
90
23
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
77
33
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
2
Сакаи
Хироки Сакаи
32
Перрен
Лука Перрен
26
Товен
Флориан Товен
36
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
34
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
83'
83'
90
18
Мбенза
Исаак Мбенза
62
28
Диабате
Фуссейни Диабате
80
6
Монконду
Тома Монконду
71
4
Опоку
Николас Опоку
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
17
Бли
Алексис Бли
14
Конате
Мусса Конате
19
Аколо
Чадрак Аколо
7
Годдос
Саман Годдос
90'
11
Отеро
Хуан Отеро