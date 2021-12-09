Петров, Бабкин и Смолов выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Марселя»

«Локомотив» сыграет против «Марселя» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет во Франции и начнется в 23:00 по московскому времени.

Полузащитники Максим Петров и Сергей Бабкин попали в стартовый состав: Бабкин дебютирует в Лиге Европы, Петров выходил на замену против «Лацио».

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Смолов, Камано.

В первом матче «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью со счетом 1:1. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

После пяти туров «Локомотив» ни разу не победил и занимает последнее место. Если он обыграет «Марсель», то займет третье место и попадет в плей-офф Лиги конференций. При других исходах – вылетит из еврокубков.

Где смотреть матч «Марсель» – «Локомотив»

Прогноз на матч «Марсель» – «Локомотив»