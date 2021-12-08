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#Локомотив #Марсель #Лига Европы

Лига Европы: прогноз на матч «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года

22 минуты назад

Первый матч между «Локомотивом» и «Марселем» в Лиге Европы-2021/22 завершился ничьей 1:1.

9 декабря они встретятся в ответной встрече. Котировки букмекеров:

  • Победа «Марселя» – 1.45.
  • Ничья – 5.00.
  • Победа «Локомотива» – 7.00.

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Лига Европы: во сколько начало матча «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года

Марсель
Марсель
-:-
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол
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