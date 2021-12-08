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#Локомотив #Марсель #Лига Европы

Лига Европы: во сколько начало матча «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года

26 минут назад

Перед финальным туром группового этапа Лиги Европы положение в таблице группы Е выглядит так:

В первом матче «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью 1:1. 9 декабря они встретятся снова и разыграют путевку в Лигу конференций. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Марсель
Марсель
-:-
Локомотив
Москва

Это будет второй очный официальный матч в истории команд.

Лига Европы: где смотреть матч «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: прогноз на матч «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года

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Источник:
Гол
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