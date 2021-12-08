Лига Европы: где смотреть матч «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Статистика «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы-2021/22: 2 ничьих, три поражения и последняя строчка в группе.

Статистика «Марселя»: 4 ничьих, поражение и третье место.

9 декабря они встретятся в очном матче. Прямую трансляцию смотрите на «Матч ТВ» в 22:45 по московскому времени.

Лига Европы: во сколько начало матча «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года

Лига Европы: прогноз на матч «Марсель» – «Локомотив», 9 декабря 2021 года