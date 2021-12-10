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#Локомотив #Марсель #Лига Европы

«Локомотив» против французских клубов: три победы, одна ничья и два поражения

час назад

«Локомотив» сыграл в шестом туре Лиги Европы против «Марселя» на выезде и проиграл со счетом 0:1.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» 1:1 дома. С другими французскими командами «Локо» играл так: 

«Локомотив» провел шесть матчей в еврокубках против команд из Франции. У него три победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей – 7:6.

Матч завершен
Марсель
Марсель
Милик 35'
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол
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