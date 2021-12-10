«Локомотив» против французских клубов: три победы, одна ничья и два поражения

«Локомотив» сыграл в шестом туре Лиги Европы против «Марселя» на выезде и проиграл со счетом 0:1.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» 1:1 дома. С другими французскими командами «Локо» играл так:

2:1 и 0:1 против «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов (вылет)

3:2 и 1:0 против «Ниццы» в 1/16 финала Лиги Европы (проход)

«Локомотив» провел шесть матчей в еврокубках против команд из Франции. У него три победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей – 7:6.