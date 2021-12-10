Локомотив
Марсель
Лига Европы
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд. Теперь – поражение от «Марселя»
час назад
«Локомотив» провел матч шестого тура Лиги Европы против «Марселя» и проиграл со счетом 0:1.
«Локомотив» больше двух лет не выигрывает в еврокубках. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов.
Безвыигрышная серия:
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Байер» – 0:2
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🟡 «Зальцбург» – 2:2
- 🔴 «Бавария» – 1:2
- 🟡 «Атлетико» – 1:1
- 🟡 «Атлетико» – 0:0
- 🔴 «Зальцбург» – 1:3
- 🔴 «Бавария» – 0:2
- 🔴 «Марсель» – 0:1
- 🔴 «Лацио» – 0:2
- 🔴 «Галатасарай» – 0:1
- 🟡 «Галатасарай» – 1:1
- 🔴 «Лацио» – 0:3
- 🔴 «Марсель» – 0:1
Из этих 17 матчей «Локомотив» проиграл 13, еще четыре – завершил вничью.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые