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#Локомотив #Марсель #Лига Европы

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд. Теперь – поражение от «Марселя»

час назад

«Локомотив» провел матч шестого тура Лиги Европы против «Марселя» и проиграл со счетом 0:1.

«Локомотив» больше двух лет не выигрывает в еврокубках. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. 

Безвыигрышная серия:

Из этих 17 матчей «Локомотив» проиграл 13, еще четыре – завершил вничью.

Матч завершен
Марсель
Марсель
Милик 35'
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол
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