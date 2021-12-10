«Локомотив» не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд. Теперь – поражение от «Марселя»

«Локомотив» провел матч шестого тура Лиги Европы против «Марселя» и проиграл со счетом 0:1.

«Локомотив» больше двух лет не выигрывает в еврокубках. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов.

Безвыигрышная серия:

Из этих 17 матчей «Локомотив» проиграл 13, еще четыре – завершил вничью.