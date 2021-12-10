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#Лига Европы #Марсель #Локомотив

«Локомотив» проиграл «Марселю» в шестом туре Лиги Европы. У него ни одной победы в группе

час назад

«Локомотив» встречался в гостях с «Марселем» в матче шестого тура Лиги Европы. Российский клуб проиграл со счетом 0:1.

  • На 29-й минуте Франсуа Камано получил травму. Его заменил Дмитрий Рыбчинский.
  • В первом тайме «Локомотив» владел мячом 25% времени и нанес один удар.
  • «Марсель» на групповом этапе забил шесть голов. Четыре – нападающий Аркадиуш Милик.
  • Во втором тайме полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье был удален с поля за две желтые карточки.

Турнирная таблица групп Лиги Европы

Матч завершен
Марсель
Марсель
Милик 35'
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

В другом матче тура «Лацио» принимал «Галатасарай» и сыграл вничью 0:0.

  • В плей-офф Лиги Европы досрочно вышли «Галатасарай» и «Лацио».
  • В Лиге конференций сыграет «Марсель», который занял третье место.
  • «Локомотив» стал последним в группе, набрав два очка за шесть туров.

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

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Источник:
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