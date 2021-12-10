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«Локомотив» проиграл «Марселю» в шестом туре Лиги Европы. У него ни одной победы в группе
час назад
«Локомотив» встречался в гостях с «Марселем» в матче шестого тура Лиги Европы. Российский клуб проиграл со счетом 0:1.
- На 29-й минуте Франсуа Камано получил травму. Его заменил Дмитрий Рыбчинский.
- В первом тайме «Локомотив» владел мячом 25% времени и нанес один удар.
- «Марсель» на групповом этапе забил шесть голов. Четыре – нападающий Аркадиуш Милик.
- Во втором тайме полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье был удален с поля за две желтые карточки.
В другом матче тура «Лацио» принимал «Галатасарай» и сыграл вничью 0:0.
- В плей-офф Лиги Европы досрочно вышли «Галатасарай» и «Лацио».
- В Лиге конференций сыграет «Марсель», который занял третье место.
- «Локомотив» стал последним в группе, набрав два очка за шесть туров.
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
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