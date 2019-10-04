Матч завершен
Амьен
Амьен
Алеесами 11
Гирасси 41
Мендоса 90
3:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 23
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
4 окт. 2019, 21:45 МСК
4.10.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
11'
11'
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
41'
41'
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90'
90'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
25
Лефор
Жордан Лефор
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
28
Диабате
Фуссейни Диабате
6
Монконду
Тома Монконду
19
Аколо
Чадрак Аколо
Марсель
мин
32
Перрен
Лука Перрен
90
30
Манданда
Стив Манданда
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
23'
23'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
18
Амави
Жордан Амави
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
33
Лихаджи
Исаак Лихаджи