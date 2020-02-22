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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
0:0
Матч завершен
Амьен
Амьен
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
22 февр. 2020, 22:00 МСК
22.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
5
Коне
Ламин Коне
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
8
Уорис
Маджид Уорис
90
20
Зохи
Кевин Зохи
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
24
Джику
Александер Джику
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
11
Ленар
Димитри Ленар
12
Мотиба
Лебо Мотиба
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
17
Бли
Алексис Бли
21
Мбенза
Исаак Мбенза
15
Конате
Мусса Конате
29
Корнетт
Кентен Корнетт