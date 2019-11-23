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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Амьен
Амьен
0:4
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Каси 43
Ажорж 56
Мотиба 72
Да Кошта 76
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
23 нояб. 2019, 22:00 МСК
23.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
19
Аколо
Чадрак Аколо
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
25
Лефор
Жордан Лефор
6
Монконду
Тома Монконду
22
Талаль
Махди Талаль
29
Корнетт
Кентен Корнетт
11
Отеро
Хуан Отеро
Страсбур
мин
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
72'
72'
90
19
Каси
Антони Каси
43'
43'
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
56'
56'
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
6
Гримм
Жереми Гримм
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
76'
20
Зохи
Кевин Зохи