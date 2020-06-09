Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1

Коротко о ситуации:

В апреле чемпионат Франции был закончен досрочно. В Лигу 2 (по очкам в таблице) вылетели «Амьен» и «Тулуза».

Клубы подали апелляцию на решение Федерации футбола Франции. Сегодня Государственный совет их удовлетворил.

Апелляцию также подавал «Лион», не попавший в Лигу чемпионов, но его иск не удовлетворили.

Итог: все позиции в Лиге 1 остаются неизменными, отменяется только вылет в Лигу 2.