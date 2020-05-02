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#Лига 1 #Футбол

Кто страдает от завершения чемпионата Франции? Могло ли быть по-другому? Отвечаем в новом подкасте

02 мая, 12:50

Лига 1, au revoir! Чемпионат Франции официально закончен. Определен чемпион, участники еврокубков, команды, которые вылетают, а также команды, которые поднимаются из Лиги 2.

Чтобы подвести итоги французского сезона, мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнeв, пригласили специальную гостью. Оля Любушкина – автор главного русскоязычного телеграм-канала о французском футболе с оригинальным названием «ФрансФутбол». 

Мы поговорили с Олей о том, могла ли Лига 1 пойти против решения правительства, кто во Франции сильнее всего пострадал от досрочного завершения чемпионата, а также обсудили лучшие команды и главных персонажей окончившегося французского сезона.

Спойлер: про Головина и «Монако», конечно же, есть.

Таймкоды:

0:50 – Франция поторопилась закончить чемпионат? 
4:44 – Лига 1 могла пойти против решения правительства? 
8:01 –Варианты доигровки сезона и французский телеконтракт. 
11:36 – «Амьен» и «Тулуза» покидают Лигу 1. Справедливо? 
14:04 – Как бы изменилась таблица, если бы чемпионат доиграли? Что делать с Лигой чемпионов? 
19:10 – Сезон «ПСЖ» – успех? 
22:28 – Особенности фанатского движения во Франции. 
24:44 – Будущее Неймара, Мбаппе и Икарди. 
29:53 – Виллаш-Боаш перезапустил карьеру в «Марселе». Теперь команде нужны деньги. 
38:16 – Что такое «Ренн» и почему он в Лиге чемпионов? 
41:08 – Его хочет «Реал»: кто такой Эдуардо Камавинга? 
44:28 – «Лилль» закрепил успех. 
46:44 – Кто из «Лилля» уйдёт на повышение следующим? 
47:41 – Пауза поможет «Монако» перезагрузиться? 
51:13 – Головин окончательно освоился. 
58:23 – Самые дикие истории французского сезона.

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