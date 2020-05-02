Кто страдает от завершения чемпионата Франции? Могло ли быть по-другому? Отвечаем в новом подкасте

Лига 1, au revoir! Чемпионат Франции официально закончен. Определен чемпион, участники еврокубков, команды, которые вылетают, а также команды, которые поднимаются из Лиги 2.

Чтобы подвести итоги французского сезона, мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнeв, пригласили специальную гостью. Оля Любушкина – автор главного русскоязычного телеграм-канала о французском футболе с оригинальным названием «ФрансФутбол».

Мы поговорили с Олей о том, могла ли Лига 1 пойти против решения правительства, кто во Франции сильнее всего пострадал от досрочного завершения чемпионата, а также обсудили лучшие команды и главных персонажей окончившегося французского сезона.

Спойлер: про Головина и «Монако», конечно же, есть.