Хесе сыграл минуту за «ПСЖ», но все равно стал чемпионом
Турнир в Лиге 1 официально прекращен. Все итоги собрали тут, но вот главный: «ПСЖ» объявлен чемпионом Франции. Девятый чемпионский титул клуб посвятил всем медицинским работникам, которые прямо сейчас борются с коронавирусом. Решение французской лиги не сочетается с Голландией – там тоже окончательно остановили чемпионат, но без чемпиона.
Фанатский сайт «ПСЖ» выпустил материал о неожиданных чемпионах этого года: Марчин Булка, Митчелл Баккер, Лоик Мбе Со, Адиль Аушиш. Каждый из них сыграл не больше матча. Отдельно выделяется еще один факт: чемпионами станут игроки, которых отдали в другие клубы уже во время сезона. Это касается Ареоля («Реал»), Загре («Монако») и Хесе («Спортинг»).
Новости по чемпионству Хесе выпустили RMC Sport и As. Важно, что он вообще сыграл за «ПСЖ» только одну минуту. As ссылается на пункт в правилах лиги. Там объясняется, что футболист с любым игровым временем в сезоне считается чемпионом Франции. Это интересно на фоне неудачного сезона Хесе – в апреле «Спортинг» досрочно прервал его аренду и отправил обратно во Францию.
Хесе выиграл первое чемпионство за четыре года в «ПСЖ»
Летом 2016-го Хесе перешел из «Реала» в «ПСЖ» за 25 миллионов евро. Тогда же он подписал пятилетний контракт. За все время с момента перехода Хесе сыграл только десять матчей в Лиге 1. Девять из них были еще в первом сезоне, когда титул выиграл «Монако». Все остальное время Хесе проводил в бесконечных арендах и даже не попадал в заявку на игры.
Матч против «Метца» в августе 2019-го как раз и стал шансом на чемпионство для многих игроков «ПСЖ». Команда выиграла со счетом 2:0, а в старте вышли Булка и Аушиш. Хесе выпустили на замену, когда на результат матча ничего уже не влияло. Помогли и проблемы у лидеров «ПСЖ»: Кавани, Икарди, Мбаппе и Неймара по разным причинам не было даже в заявке.
Через пару дней после того матча Хесе уехал в «Спортинг» в аренду за 2 миллиона евро. В среднем он проводил на поле по 44 минуты, сыграл 12 матчей и даже забил один мяч. Чемпионат Португалии вернется в конце мая, но в «Спортинге» не хотят тратить время на слабо полезных арендованных игроков. «Спортинг» идет в таблице четвертым – шансов на еще один титул у Хесе нет.
Хесе – чемпион Франции, хотя сыграл минуту и ушел в аренду. Что думает об этом Хатем Бен Арфа? В сезоне-2017/18 он конфликтовал с Эмери и весь сезон просидел в резервном составе. Фанаты даже запускали в соцсетях хэштег #HatemChampion и просили Эмери хотя бы раз выпустить Бен Арфа. Не помогло – чемпионскую медаль Бен Арфа так и не получил, а потом перешел в «Ренн».