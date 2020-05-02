Хесе сыграл минуту за «ПСЖ», но все равно стал чемпионом

Турнир в Лиге 1 официально прекращен. Все итоги собрали тут, но вот главный: «ПСЖ» объявлен чемпионом Франции. Девятый чемпионский титул клуб посвятил всем медицинским работникам, которые прямо сейчас борются с коронавирусом. Решение французской лиги не сочетается с Голландией – там тоже окончательно остановили чемпионат, но без чемпиона.

Фанатский сайт «ПСЖ» выпустил материал о неожиданных чемпионах этого года: Марчин Булка, Митчелл Баккер, Лоик Мбе Со, Адиль Аушиш. Каждый из них сыграл не больше матча. Отдельно выделяется еще один факт: чемпионами станут игроки, которых отдали в другие клубы уже во время сезона. Это касается Ареоля («Реал»), Загре («Монако») и Хесе («Спортинг»).

Новости по чемпионству Хесе выпустили RMC Sport и As. Важно, что он вообще сыграл за «ПСЖ» только одну минуту. As ссылается на пункт в правилах лиги. Там объясняется, что футболист с любым игровым временем в сезоне считается чемпионом Франции. Это интересно на фоне неудачного сезона Хесе – в апреле «Спортинг» досрочно прервал его аренду и отправил обратно во Францию.