«Эвертон» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером. Он вернулся к работе в АПЛ спустя год

Фрэнк Лэмпард подписал с «Эвертоном» контракт до июня 2024 года. Его первый матч состоится 5 февраля в Кубке Англии против «Брентфорда».

Лэмпард вернулся к работе спустя год. В январе 2021-го его уволили из «Челси». До этого он работал в главным тренером «Дерби Каунти».

За три года тренерской карьеры он не выигрывал титулов, «Челси» при нем финишировал четвертым в АПЛ.

Для «Эвертона» это будет третий тренер по ходу сезона – клуб начал с Рафаэлем Бенитесем, после его ухода команду возглавил Данкан Фергюсон как исполняющий обязанности.