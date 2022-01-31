Эвертон
АПЛ
Фрэнк Лэмпард
«Эвертон» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером. Он вернулся к работе в АПЛ спустя год
2 часа назад
Фрэнк Лэмпард подписал с «Эвертоном» контракт до июня 2024 года. Его первый матч состоится 5 февраля в Кубке Англии против «Брентфорда».
- Лэмпард вернулся к работе спустя год. В январе 2021-го его уволили из «Челси». До этого он работал в главным тренером «Дерби Каунти».
- За три года тренерской карьеры он не выигрывал титулов, «Челси» при нем финишировал четвертым в АПЛ.
- Для «Эвертона» это будет третий тренер по ходу сезона – клуб начал с Рафаэлем Бенитесем, после его ухода команду возглавил Данкан Фергюсон как исполняющий обязанности.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые