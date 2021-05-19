Фрэнк Лэмпард
АПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фрэнк Лэмпард #АПЛ

Лэмпард включен в Зал славы АПЛ. Теперь туда входят пять бывших игроков

2 часа назад

АПЛ пишет, что теперь в Зале славы находятся Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер, Тьерри Анри, Рой Кин и Эрик Кантона.

Статистика Лэмпарда в АПЛ: 177 голов, 102 паса, три чемпионства. Он играл в лиге за «Вест Хэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

Фанаты и комиссия Премьер-лиги выбирают игроков, которые войдут в Зал славы. В ближайшие дни лига объявит еще трех футболистов.

Фрэнк Лэмпард поблагодарил в инстаграме всех фанатов, которые за него голосовали.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт АПЛ
Еще по теме
Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фрэнк Лэмпард
#АПЛ