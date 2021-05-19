Фрэнк Лэмпард

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Футбол
«Эвертон» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером. Он вернулся к работе в АПЛ спустя год
#Эвертон
Футбол
Лэмпард включен в Зал славы АПЛ. Теперь туда входят пять бывших игроков
#Фрэнк Лэмпард
Футбол
Тухель возглавил «Челси» и выразил уважение Лэмпарду
#Томас Тухель
Футбол
«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда
#Фрэнк Лэмпард
Футбол
Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»
#Лига чемпионов
Футбол
У «Челси» – 10 поражений, больше при Абрамовиче было только у Моуринью. Тогда клуб стал 10-м, сейчас – в зоне ЛЧ
#Челси
Футбол
Лэмпард заблокировал трансфер Жиру в «Интер», а потом вернул его в основу
#Оливье Жиру
Футбол
Лэмпард впервые в сезоне АПЛ поменял основного вратаря. Говорит, Кепа остался на лавке не из-за травмы
#Кепа Аррисабалага
Футбол
Все голы «Челси» в этом сезоне АПЛ забили игроки, которые в прошлом году были в Чемпионшипе
#Челси
Футбол
«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда
#Чемпионшип