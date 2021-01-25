«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси» в июле-2019. С того момента:

Провел 84 матча на этой должности.

Не выиграл ни одного трофея.

При нем «Челси» набрал игроков на 292 млн евро.

В этом сезоне команда после 19 туров идет на 9 месте в АПЛ.

Сейчас «Челси» официально объявил об увольнении Лэмпарда. Роман Абрамович сказал:

«Это было очень тяжелое решение для клуба. И для меня тоже, потому что у нас сложились прекрасные отношения. Он очень порядочный человек, обладающий профессиональной этикой. Но сейчас мы считаем, что нужно сменить главного тренера».