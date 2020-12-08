Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»

Котировки букмекеров:

Победа «Челси» – 1,28

Ничья – 6,60

Победа «Краснодара» – 11,00

Фрэнк Лэмпард проведет ротацию состава, потому что «Челси» уже обеспечил себе первое место в группе. Известно, что в воротах сыграет Кепа. Он потерял место в основе, когда «Челси» подписал Менди.

Мурад Мусаев рассматривает матч с «Челси» через возможность набрать рейтинговые очки для России. «Краснодар» – единственный русский клуб, который имеет победу на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21. Еще две победы были в квалификации Лиги чемпионов.