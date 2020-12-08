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Кепа Аррисабалага
Мурад Мусаев
Фрэнк Лэмпард
Краснодар
Челси
Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»
08 декабря, 11:57
«Челси» и «Краснодар» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует в 23:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
Победа «Челси» – 1,28
Ничья – 6,60
Победа «Краснодара» – 11,00
Фрэнк Лэмпард проведет ротацию состава, потому что «Челси» уже обеспечил себе первое место в группе. Известно, что в воротах сыграет Кепа. Он потерял место в основе, когда «Челси» подписал Менди.
Мурад Мусаев рассматривает матч с «Челси» через возможность набрать рейтинговые очки для России. «Краснодар» – единственный русский клуб, который имеет победу на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21. Еще две победы были в квалификации Лиги чемпионов.
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