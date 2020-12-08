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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Челси

Где смотреть матч «Челси» – «Краснодар»

08 декабря, 11:42

«Челси» и «Краснодар» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч стартует в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»

Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 28
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кабелла 24

«Челси» уже обеспечил себе первое место в группе. «Краснодар» не сдвинется с третьего. Пока «Краснодар» – единственный клуб из России, который весной сыграет в еврокубках.

«Челси» и «Краснодар» уже играли на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Тогда «Челси» выиграл со счетом 4:0, забив три гола после 75-й минуты.

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