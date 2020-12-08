Где смотреть матч «Челси» – «Краснодар»

«Челси» уже обеспечил себе первое место в группе. «Краснодар» не сдвинется с третьего. Пока «Краснодар» – единственный клуб из России, который весной сыграет в еврокубках.

«Челси» и «Краснодар» уже играли на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Тогда «Челси» выиграл со счетом 4:0, забив три гола после 75-й минуты.