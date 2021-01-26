Фрэнк Лэмпард

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Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
#Фрэнк Лэмпард
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания
#Фрэнк Лэмпард
«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард
#Фрэнк Лэмпард
Тут все основное, что показали «МЮ» и «Челси» в фееричном матче
#АПЛ
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
Вы рады воссоединению Лэмпарда и «Челси». Но у нас есть вопросы и к тренеру, и к клубу
#Фрэнк Лэмпард