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Фрэнк Лэмпард
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Фрэнк Лэмпард
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Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
26 января 2021, 20:20
Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
#Фрэнк Лэмпард
26 января 2021, 16:00
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
27 июня 2020, 08:49
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
18 февраля 2020, 13:26
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
17 января 2020, 22:25
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07
Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания
#Фрэнк Лэмпард
18 августа 2019, 23:35
«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард
#Фрэнк Лэмпард
15 августа 2019, 08:50
Тут все основное, что показали «МЮ» и «Челси» в фееричном матче
#АПЛ
11 августа 2019, 22:15
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
Вы рады воссоединению Лэмпарда и «Челси». Но у нас есть вопросы и к тренеру, и к клубу
#Фрэнк Лэмпард
04 июля 2019, 13:44