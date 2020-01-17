За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала

Прошлый сезон Чемпионшипа. «Дерби» забрался на шестую строчку, пробился в плей-офф турнира и остановился в шаге от АПЛ – в финале уступил «Астон Вилле». Тогда у «Дерби» все было хорошо: финансирование стабильное, клубом руководил Фрэнк Лэмпард, сезон-2019/20 журналисты и болельщики прогнозировали успешным.

За полгода после ухода Лэмпарда образ успешной команды испарился. Лэмпард уже в «Челси», вместо него должность главного тренера «Дерби» занимает провалившийся в «Фенербахче» Филипп Коку. Результаты – такие себе. Сейчас «Дерби» всего лишь идет на 17 месте.

Финансовая ситуация – отдельная тема. «Дерби» вляпался в огромный скандал, который грозит ему вылетом в Лигу 1.