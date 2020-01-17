За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
Прошлый сезон Чемпионшипа. «Дерби» забрался на шестую строчку, пробился в плей-офф турнира и остановился в шаге от АПЛ – в финале уступил «Астон Вилле». Тогда у «Дерби» все было хорошо: финансирование стабильное, клубом руководил Фрэнк Лэмпард, сезон-2019/20 журналисты и болельщики прогнозировали успешным.
За полгода после ухода Лэмпарда образ успешной команды испарился. Лэмпард уже в «Челси», вместо него должность главного тренера «Дерби» занимает провалившийся в «Фенербахче» Филипп Коку. Результаты – такие себе. Сейчас «Дерби» всего лишь идет на 17 месте.
Финансовая ситуация – отдельная тема. «Дерби» вляпался в огромный скандал, который грозит ему вылетом в Лигу 1.
«Дерби» сам себе перепродал собственный стадион, чтобы избавиться от убытков
Журналисты The Guardian одними из первых описали ситуацию. В сентябре 2015-го английский бизнесмен Мэл Моррис выкупил у американской компании American Partners контрольный пакет акций «Дерби». На моментальную покупку стадиона «Прайд Парк» у Морриса не хватило финансов, поэтому он вернулся к этому вопросу в 2018 году.
В июне 2018-го Моррис приобрел «Прайд Парк» за 81 миллион фунтов. Сделал он это через компанию Gellaw Newco 202 Limited. На официальном сайте компании указан только один человек из управляющего персонала – сам Моррис. Сделка изначально несколько смутила ФА, но она не стала расследовать тему. Ситуация, когда футбольным клубом владеет не один человек, а организация – нормальная для современного футбола. Яркий пример – «Манчестер Сити», принадлежащий CIty Football Group.
В переданной финансовой отчетности была указана другая сумма продажи стадиона – около 50 миллионов фунтов, на это ФА уже обратила внимание. По данным The Guardian, дальше шла перепродажа стадионов компания, которые находились в собственности Морриса, как и «Дерби», – так гласил отчет ФА.
ФА посчитала: за последние два года у «Дерби» были разные убытки. В сезоне-2016/17 – около 8 миллионов фунтов. В сезоне-2017/18 – 14,7 миллиона. В сезоне-2018/19 – неизвестно. Но, по данным The Guardian, за счет скрытых 30 миллионов фунтов «Дерби» по итогам трех сезонов если не будет в небольшом плюсе, то точно выйдет в ноль.
В «Дерби» утверждают, что все сделали в рамках правил. ФА же считает, что боссы «Дерби» нарушили законодательство футбольной Ассоциации Англии, и передала свои претензии независимой судебной комиссии.
Что будет дальше
Есть два пути развития ситуации.
Первый – «Дерби» невиновен, все финансовые операции чисты. В этом случае дело закрывают, «Дерби» не отвлекается от футбольных дел (которые вообще-то не очень).
Второй – комиссия все-таки признает, что «Дерби» нарушил финансовые правила. В этом случае «Дерби» выплачивает ФА от 8 до 10 миллионов фунтов и лишается очков. По данным The Guardian, с «Дерби» могут снять от 9 до 21 очков, что значительно уменьшит его шансы на сохранение места в Чемпионшипе (сейчас «Дерби» идет в 10 баллах от зоны вылета).
Английские журналисты считают, что у «Дерби» мало шансов выиграть это дело, потому что ФА тщательно контролирует подобные финансовые вопросы. В прошлом сезоне Ассоциация расследовала долги «Бирмингема» перед Джанфранко Дзоллой и Харри Реднаппом. В результате с «Бирмингема» списали 9 очков – из-за этого он чуть не вылетел из Чемпионшипа.
Для «Дерби» получается очень сложный сезон. Вот еще неприятные моменты, произошедшие с клубом за полгода:
- После перехода Руни взял 32-й номер. ФА посчитала, что так он рекламирует букмекерскую контору 32bet. Дело не продвинулось, так как у ФА не было достаточных доказательств этого.
- В сентябре игроки «Дерби» Мэйсон Бэннет и Том Лоуренс напились, сели в свои машины и врезались друг в друга. Ричард Кеог, находившийся на пассажирском месте в одной из машин, получил перелом запястья и повредил колено. Результат – Бэннет и Лоуренс лишены прав на 2 года. Боссы «Дерби» оштрафовали их на крупные денежные суммы и отменили из-за них рождественскую вечеринку.