Футболисты поддержали войну в Сирии. В ответ - скандал, угрозы и оправдания
«Для нашей нации. Особенно для тех, кто рискует своей жизнью», – пост с такими словами выложил в инстаграм игрок сборной Турции Дженк Тосун. Под ним оставляют комментарии другие турецкие игроки (Бурак Йылмаз, Чаглар Сеюнджю). Пост появился в инстаграме два дня назад, за это время он набрал более 200 тысяч лайков.
На фото изображено празднование гола турецкой сборной в ворота Албании (1:0). Его автором на 90-й минуте как раз стал Тосун. Турецкие игроки подбежали к трибунам и отпраздновали мяч военным приветствием. Тогда в этом сразу увидели политический подтекст, а пост в инстаграме Тосуна только это подтвердил.
Игроки сборной Германии Илкай Гюндоган и Эмре Джан (у обоих игроков турецкие корни) оказались одними из тех, кому понравилась публикация. На их лайки сразу же обратили внимание – Гюндогана и Джана обвинили в поддержке военных действий. Немцам пришлось оправдываться, но пока получается слабо.
Гюндоган объяснил, что лайком хотел поддержать друга, у которого не очень хорошо складывается карьера в «Эвертоне». «200 тысяч человек оставили лайки, среди них и другие футболисты. Почему-то все сделали историю из наших лайков, хотя за ними нет политики. Мы с Эмре выступаем против насилия, войны и террора. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.
Турецкие футболисты посвятили победу над Албанией храбрым воинам и собратьям. Именно такое заявление написано в твиттере.
Из-за военных действий Турции уже угрожают переносом финала Лиги чемпионов (он должен пройти в Стамбуле). Пока это далеко от реальности. Вице-президент УЕФА Микеле Ува сказал, что такие санкции – слишком серьезный шаг, чтобы принимать его так быстро. Исполнительный комитет УЕФА и президент Чеферин будут отслеживать ситуацию.
Турция воюет с курдами в Сирии
Кратко объясним, что вообще происходит.
- Около 10% населения Сирии составляют этнические курды. В основном они проживают на границе с Турцией в северной части Сирии. Курды помогали американцам бороться против «Исламского государства» на территории Сирии, да и вообще считали США своими союзниками. Теперь позиции курдов под угрозой из-за операции «Источник мира». Курды борются за автономию и конфликтуют с Турцией еще с 80-х годов прошлого века, но сейчас все обострилось до предела.
- Вот так выглядят примерные позиции курдов (выделены красным). Основные поселения находятся именно на границе с Турцией. В глубине их уже меньше. Турция считает, что среди курдов много террористов. Они относят курдов к организации «Рабочая партия Курдистана». Цель Турции – оттеснить самих курдов и сирийских беженцев от границы. Из-за обстрелов с обеих сторон уже есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
- Турция работает над созданием зоны безопасности. По длине она задумана на 480 вдоль границы и на 32 километра вглубь самой Сирии. Основная проблема кроется в двух вещах: на этой территории много поселений с мирными жителями, в лагерях содержатся семьи членов ИГ и сами преступники. Да, на границе еще и миллионы беженцев.
- BBC объяснил в большом материале по этой ситуации и еще несколько важных вещей. Около 300 тысяч человек ждет переселение. Большинство жителей этих мест уже пережили столкновения с «Исламским государством». США вышли из конфликта и не поддержали курдов, хотя те всегда были их союзниками. Курды готовы защищаться.
- У курдов напряженные отношения с сирийским правительством, но здесь оно их поддержало. Сирийская армия намерена занять два города, которые контролировали курды. Оно же ответит и на турецкую агрессию – сирийская армия стягивается на территорию курдов. США готовит санкции против Турции, а европейские страны останавливают экспорт вооружения. Столкновения продолжаются с 9 октября.