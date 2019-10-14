Футболисты поддержали войну в Сирии. В ответ - скандал, угрозы и оправдания

На фото изображено празднование гола турецкой сборной в ворота Албании (1:0). Его автором на 90-й минуте как раз стал Тосун. Турецкие игроки подбежали к трибунам и отпраздновали мяч военным приветствием. Тогда в этом сразу увидели политический подтекст, а пост в инстаграме Тосуна только это подтвердил.

Игроки сборной Германии Илкай Гюндоган и Эмре Джан (у обоих игроков турецкие корни) оказались одними из тех, кому понравилась публикация. На их лайки сразу же обратили внимание – Гюндогана и Джана обвинили в поддержке военных действий. Немцам пришлось оправдываться, но пока получается слабо.

Гюндоган объяснил, что лайком хотел поддержать друга, у которого не очень хорошо складывается карьера в «Эвертоне». «200 тысяч человек оставили лайки, среди них и другие футболисты. Почему-то все сделали историю из наших лайков, хотя за ними нет политики. Мы с Эмре выступаем против насилия, войны и террора. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

Турецкие футболисты посвятили победу над Албанией храбрым воинам и собратьям. Именно такое заявление написано в твиттере.