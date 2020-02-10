Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
Шотландскому футболисту Оливеру Берку всего 22 года. К этому возрасту он сыграл на профессиональном уровне за шесть разных клубов в шести лигах:
- «Ноттингем Форест» (Чемпионшип)
- «Брэдфорд» (английская Лига 1 – третий дивизион)
- «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
- «Вест Бромвич» (АПЛ)
- «Селтик» (Высшая лига Шотландии)
- «Алавес» (Примера)
Мы вспомнили про Берка из-за матча «Алавеса» и «Эйбара» (2:1). В этом матче Берк забил свой первый гол в Примере, хотя провел за «Алавес» уже 18 игр. В твиттере Gracenote Live сразу рассказали, что последним шотландцем с голом в Примере до Берка был Арчибальд. Он забивал за «Барселону» еще в 1987 году, поэтому достижение Берка и выглядит таким интересным.
Один гол за 18 игр – слабая статистика для Берка. От него всю карьеру требуют большего, из-за чего подскакивала и трансферная цена. В 2016 году «РБ Лейпциг» покупал Берка из «Ноттингема» за 15,2 миллиона евро. Ровно через год за эту же сумму Берк ушел в «Вест Бромвич». Все это временно сделало Берка самым дорогим шотландским игроком по деньгам за трансфер по всей истории.
В августе 2019-го достижение Берка перекрыл переход Оливера Макберни в «Шеффилд Юнайтед». Новичок АПЛ тогда заплатил за него 19 миллионов евро. Чтобы вы лучше понимали статус Берка в этом рейтинге, держите еще один факт для контекста: «Ливерпуль» отдал за Эндрю Робертсона всего 9 миллионов евро.
Сейчас Берк все еще принадлежит «Вест Бромвичу» (контракт до 2022 года), но не нужен даже клубу Чемпионшипа. Аренда – способ для возвращения хотя бы какой-то приличной формы. «Невероятно печально наблюдать, как он играет. Атлетически у него все есть. У него есть сила, темп и потрясающая выносливость. На этом все и заканчивается», – писал о Берке портал 67 Hail Hail.
Сам Берк считает, что проблемы в карьере возникли именно в «Вест Бромвиче». «Вы тренируетесь и идете домой, чувствуя себя подавленным. Ваша мотивация исчезает, когда вы знаете, что не увидите собственное имя в командном списке на матч. При любых раскладах», – объяснял Берк свое положение в клубе. Поэтому летом он так усиленно искал варианты для очередной аренды.
Тогда и подвернулся «Алавес». Переход туда Берк считает счастьем: «Сначала агент не сказал мне, какая команда мной интересуется. Когда он это сделал, я погуглил о них и подумал, что это идеально. Я посмотрел на вингеров, которые у них были, и подумал, что получу минуты. Я просто хотел поиграть, насладиться игрой, снова полюбить ее, понимаете?».
Умеет этот парень по-прежнему многое: