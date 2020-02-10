Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг

Мы вспомнили про Берка из-за матча «Алавеса» и «Эйбара» (2:1). В этом матче Берк забил свой первый гол в Примере, хотя провел за «Алавес» уже 18 игр. В твиттере Gracenote Live сразу рассказали, что последним шотландцем с голом в Примере до Берка был Арчибальд. Он забивал за «Барселону» еще в 1987 году, поэтому достижение Берка и выглядит таким интересным.

Один гол за 18 игр – слабая статистика для Берка. От него всю карьеру требуют большего, из-за чего подскакивала и трансферная цена. В 2016 году «РБ Лейпциг» покупал Берка из «Ноттингема» за 15,2 миллиона евро. Ровно через год за эту же сумму Берк ушел в «Вест Бромвич». Все это временно сделало Берка самым дорогим шотландским игроком по деньгам за трансфер по всей истории.

В августе 2019-го достижение Берка перекрыл переход Оливера Макберни в «Шеффилд Юнайтед». Новичок АПЛ тогда заплатил за него 19 миллионов евро. Чтобы вы лучше понимали статус Берка в этом рейтинге, держите еще один факт для контекста: «Ливерпуль» отдал за Эндрю Робертсона всего 9 миллионов евро.