Ханс-Дитер Флик

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Футбол
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
«Бавария» не одобрила поведение Флика за желание расторгнуть контракт: «Мы продолжим переговоры после матча в Майнце»
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Флик договаривается о расторжении контракта с «Баварией». Он публично это подтвердил
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
#Криштиану Роналду
Футбол
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
#Тони Кроос
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»
#Лига чемпионов
Футбол
У Флика лучший дебютный год в истории топ-10 лиг. В среднем он набирал 2,77 очка за игру
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
Футбол
Флик возглавил «Баварию» в ноябре, а потом выиграл с ней три турнира
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Впервые в ЛЧ три тренера из одной страны вывели свои команды в полуфинал. Все трое – немцы
#Лига чемпионов
Футбол
Флик опередил Гвардиолу по победам за первые 25 матчей в клубе
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Руководители «Баварии» объяснили, почему Флик продлил контракт
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
«Бавария» после увольнения Ковача забивает больше всех в топ-5
#Бавария