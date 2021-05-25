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Ханс-Дитер Флик
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Ханс-Дитер Флик
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Футбол
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
#Ханс-Дитер Флик
25 мая 2021, 12:23
Футбол
«Бавария» не одобрила поведение Флика за желание расторгнуть контракт: «Мы продолжим переговоры после матча в Майнце»
#Ханс-Дитер Флик
18 апреля 2021, 17:14
Футбол
Флик договаривается о расторжении контракта с «Баварией». Он публично это подтвердил
#Ханс-Дитер Флик
17 апреля 2021, 19:26
Футбол
Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти
#Ханс-Дитер Флик
12 февраля 2021, 11:24
Футбол
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
#Криштиану Роналду
27 декабря 2020, 20:32
Футбол
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
#Тони Кроос
23 декабря 2020, 19:09
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
11 декабря 2020, 19:13
Футбол
Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»
#Лига чемпионов
09 декабря 2020, 13:34
Футбол
У Флика лучший дебютный год в истории топ-10 лиг. В среднем он набирал 2,77 очка за игру
#Ханс-Дитер Флик
07 ноября 2020, 18:05
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
23 сентября 2020, 13:56
Футбол
Флик возглавил «Баварию» в ноябре, а потом выиграл с ней три турнира
#Ханс-Дитер Флик
24 августа 2020, 00:09
Футбол
Впервые в ЛЧ три тренера из одной страны вывели свои команды в полуфинал. Все трое – немцы
#Лига чемпионов
15 августа 2020, 04:11
Футбол
Флик опередил Гвардиолу по победам за первые 25 матчей в клубе
#Ханс-Дитер Флик
30 мая 2020, 22:43
Футбол
Руководители «Баварии» объяснили, почему Флик продлил контракт
#Ханс-Дитер Флик
04 апреля 2020, 10:47
Футбол
«Бавария» после увольнения Ковача забивает больше всех в топ-5
#Бавария
06 февраля 2020, 10:26