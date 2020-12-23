Тони Кроос
ЧМ-2014
Футбол
Ханс-Дитер Флик
Германия
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#Тони Кроос #Футбол #Ханс-Дитер Флик #Германия #ЧМ-2014

Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»

3 часа назад

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал в подкасте Einfach mal Luppen о своем отношении к главному тренеру «Баварии» Ханси Флику.

Флик был помощником Йоахима Лева на победном для сборной Германии ЧМ-2014, одним из лидеров которой был Кроос.

«Он – замечательный человек, которому не нравится быть в центре внимания.

У меня лишь однажды была с ним проблема в сборной. На ЧМ-2014 он несколько раз будил меня на завтрак, потому что я любил его пропускать. Но мне это тоже не нравилось, но в данном случае я могу закрыть на это глаза», – улыбаясь сказал Кроос.

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