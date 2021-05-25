🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева

Немецкий футбольный союз официально объявил о соглашении с Хансом-Дитер Фликом. Он станет тренером сборной в июле 2021, контракт рассчитан на три года.

На Евро-2020 Германия выступит с Йоахимом Левом. Он анонсировал уход еще в марте, но до сегодняшнего дня Германия не объявляла имени нового тренера.

Это будет первая за 15 лет смена главного тренера тренера в сборной Германии. Лев тренировал ее с 2006 года.

Флик последние два сезона работал в «Баварии». С ней он дважды выиграл Бундеслигу, по одному разу Лигу чемпионов и Кубок Германии.

Флик объявил об уходе из «Баварии» в апреле 2021 года. Немецкие СМИ писали, что причина – в конфликте со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем из-за трансферной политики. Несмотря на объявление об уходе, «Бавария» сначала отказалась от расторжения контракта с ним, но в итоге он ушел из клуба.

