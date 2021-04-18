«Бавария» не одобрила поведение Флика за желание расторгнуть контракт: «Мы продолжим переговоры после матча в Майнце»

17 апреля Ханс-Дитер Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после этого сезона:

«Я сказал об этом команде. На неделе сообщил клубу, что хочу расторгнуть контракт в конце сезона. Для меня было важно, чтобы команда узнала это от меня».

На следующий день на это заявление официально отреагировала «Бавария», выпустив официальное заявление:

«В субботу главный тренер «Баварии» Ханси Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона.

Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. Флик и «Бавария» договорились сосредоточить внимание на матчах против «Вольфсбурга», «Байера» (20 апреля) и «Майнца» (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию на этих трех важных встречах.

«Бавария» не одобряет односторонние заявления Ханси Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано».