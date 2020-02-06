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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Ханс-Дитер Флик

«Бавария» после увольнения Ковача забивает больше всех в топ-5

06 февраля, 10:26

Вместо Ковача – Флик, и это решение было ключевым

dpa / Global Look Press

«Бавария» выиграла 4:3 у «Хоффенхайма» в матче Кубка Германии. Это был 14-й матч мюнхенцев после того как в отставку ушел Нико Ковач.

С тех пор «Баварию» тренирует Ханс-Дитер Флик. Команда при нем забивает в среднем по 3,3 гола за игру, и это лучший показатель в топ-5 лигах за этот период.

За время тренерства Флика «Бавария» вышла из группы Лиги чемпионов и в 1/4 Кубка Германии, а еще вернула себе лидерство в Бундеслиге. «Бавария» ни разу не играла вничью за это время – два поражения и 12 побед.

Следующая игра у «Баварии» – одна из важнейших в чемпионате. Мюнхенский клуб примет «Лейпциг».

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