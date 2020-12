Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров

ФИФА объявила финалистов премии The Best, которую она присуждает c 2016 года.

Лучшему игроку:

Криштиану Роналду

Лионель Месси

Роберт Левандовски

Прошлый победитель: Месси

Вратари:

Алиссон

Мануэль Нойер

Ян Облак

Прошлый победитель: Алиссон

Тренеры:

Марсело Бьелса

Ханс-Дитер Флик

Юрген Клопп

Прошлый победитель: Клопп

Лучший гол:

Джорджиан де Арраскаета

Сон Хын Мин

Луис Суарес

17 декабря церемонию в онлайн-формате поведут Решмин Чоудхури и Руд Гуллит.