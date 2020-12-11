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#ФИФА #Криштиану Роналду #Футбол #Юрген Клопп #Лионель Месси #Роберт Левандовски #Ханс-Дитер Флик #Марсело Бьелса
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
11 декабря, 19:13
ФИФА объявила финалистов премии The Best, которую она присуждает c 2016 года.
Лучшему игроку:
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Роберт Левандовски
- Прошлый победитель: Месси
Вратари:
- Алиссон
- Мануэль Нойер
- Ян Облак
- Прошлый победитель: Алиссон
Тренеры:
- Марсело Бьелса
- Ханс-Дитер Флик
- Юрген Клопп
- Прошлый победитель: Клопп
Лучший гол:
- Джорджиан де Арраскаета
- Сон Хын Мин
- Луис Суарес
17 декабря церемонию в онлайн-формате поведут Решмин Чоудхури и Руд Гуллит.
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