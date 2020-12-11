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#ФИФА #Криштиану Роналду #Футбол #Юрген Клопп #Лионель Месси #Роберт Левандовски #Ханс-Дитер Флик #Марсело Бьелса

Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров

11 декабря, 19:13

ФИФА объявила финалистов премии The Best, которую она присуждает c 2016 года.

Лучшему игроку:

  • Криштиану Роналду
  • Лионель Месси
  • Роберт Левандовски
  • Прошлый победитель: Месси

Вратари:

  • Алиссон
  • Мануэль Нойер
  • Ян Облак
  • Прошлый победитель: Алиссон

Тренеры:

  • Марсело Бьелса
  • Ханс-Дитер Флик
  • Юрген Клопп
  • Прошлый победитель: Клопп

Лучший гол:

  • Джорджиан де Арраскаета
  • Сон Хын Мин
  • Луис Суарес

17 декабря церемонию в онлайн-формате поведут Решмин Чоудхури и Руд Гуллит.

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#ФИФА
#Криштиану Роналду
#Футбол
#Юрген Клопп
#Лионель Месси
#Роберт Левандовски
#Ханс-Дитер Флик
#Марсело Бьелса