Йоахим Лев

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Футбол
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
#Йоахим Лев
Футбол
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
#Йоахим Лев
Футбол
Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
#Германия